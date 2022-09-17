Певица Вера Брежнева, которая долгие годы жила и работала в России, сейчас полностью разорвала связи со страной-агрессором. Она покинула РФ после полномасштабного вторжения - отправилась в Польшу, где волонтерила - фасовала и грузила гуманитарную помощь для украинцев.
Сейчас в росСМИ появилась информация, что Вера оборвала последнюю связь с Россией - выписалась из квартиры родственников в Подмосковье.
По информации из открытых источников, там Вера прописалась еще в нулевых, когда приехала в Россию работать, но не имела гражданства. Брежнева пыталась получить паспорт РФ, но не смогла.
Отметим, что летом 2022 года экс-менеджер Веры Брежневой сообщила, что артистка разорвала все контакты в России и больше туда не вернется.
Напомним, по данным СМИ Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись. Сообщается, что рассталась звездная пара еще летом. Среди вероятных причин называют разные взгляды на войну в Украине и действия РФ. Брежнева четко дала понять, что она поддерживает свою Родину.
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