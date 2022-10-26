Как говорит Денис Маклашевский, оккупанты целятся по энергообъектам именно центральной части Украины.

Рунолог Денис Маклашевский в интервью Славе Демину рассказал о прогнозе обстрелов до конца этой недели. Вот что он ответил на вопрос о том, будут ли оккупанты бить по объектам энергетики на этой неделе:

"К сожалению, да. Будут какие-то удачные проходы у них (оккупантов, - ред). Это говорит о том, что у нас не совсем до конца закрыто небо".

Также рунолог сделал расклад на то, каким регионам страны уже в ближайшем времени следует ждать "прилетов".

"Это не западная Украина. В центральной Украине - вполне возможно, но там больше будут попадания в землю, чем в нужную цель. Хотя цель у них - это именно центр Украины", - добавил Денис Маклашевский.

Эксперт в сфере эзотерики сообщил, что зима в этом году не будет слишком суровой, однако экономить электроэнергию придется.

"Зима будет среднестатистической. Будут и заморозки, но невысокие. -15 точно у нас будет и не раз, но свыше -25 точно не будет. Тут все зависит от того, какую часть страны мы смотрим. Например, если мы берем всю Украину в общем, то нам может показывать больше Восток и Юг, где не будет таких заморозков. В центральной Украине будут не очень приятные погодные условия - вьюга, град, снег", - резюмировал Маклашевский.

Напомним, астролог Уранус предупредил о "сатанинском" дне и его влиянии на Украину.

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