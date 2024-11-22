'Иду за эмоциями': Известный певец ошеломил признанием о своей ориентации (видео)

EL Кравчук откровенно рассказал о своей личной жизни и прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации.

EL Кравчук признался, что не ограничивает себя в выборе партнера и готов к отношениям. В интервью Славе Демину артист не только рассказал о борьбе с недугом, но и затронул очень личную тему - свою сексуальную ориентацию.

"Для меня главное - чувства. Я иду за эмоциями, а не за половой принадлежностью. Не могу сказать, кого полюблю в будущем, но не исключаю разных вариантов" - рассказал певец.

EL Кравчук отметил, что в человеке его привлекает прежде всего его внутренний мир, а уже потом - внешность и другие факторы. Он также признался, что не любит выставлять свою личную жизнь напоказ и предпочитает таинственность.

"Возможно, это ситуация, когда ты не ставишь перед собой каких-то требований. Просто идешь за ощущениями. Я не знаю. Мне сложно на это ответить. Как будет, так будет. Это ты идешь за эмоциями. Очень трудно заранее предсказать. Мне важен пол человека и его внутренний мир. Но внутренний мир важнее пола. Люблю нести в образе тайну. До конца пускать в свою спальню не хочу", - рассказал артист.

Откровенность EL Кравчука вызвала волну поддержки в социальных сетях. Поклонники восхищаются его смелостью быть собой и желают ему сил в борьбе с болезнью.

Несмотря на сложный период в жизни, EL Кравчук продолжает заниматься творчеством и дарить своим поклонникам положительные эмоции. Он - пример того, как можно сохранять оптимизм и любовь к жизни даже в самые тяжелые времена.

Кто такой EL Кравчук

EL Кравчук - известный украинский певец, композитор и актер, настоящее имя которого Андрей Остапенко. Он получил известность еще в 90-х годах, став одним из ярких представителей украинской поп-сцены. EL Кравчук известен своими хитами "Не плачь, Маричка", "Корабли", "Моя любовь" и другими. Он также участвовал в отборе на Евровидение и выступал в мюзиклах. EL Кравчук остается активным в музыкальной индустрии, выпуская новые песни и клипы, а также участвуя в различных телевизионных проектах.

Напомним, известный певец откровенно рассказал о болезни, с которой живет с детства.

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