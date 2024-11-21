Певец поделился, как ему удается с ней справляться.

Украинский певец EL Кравчук признался, что с детства живет с дислексией - нейробиологическим расстройством, которое влияет на способность читать и писать. В интервью Славе Демину артист рассказал, как именно эта особенность проявляется у него.

"У меня мозг быстрее работает, чем рот. Мозг идет на несколько шагов вперед, а я не успеваю. В детстве мне было сложно читать, я переставлял буквы в словах, терял смысл и придумывал свой собственный", - рассказал певец.

Украинский певец EL Кравчук признался, что с детства живет с дислексией - нейробиологическим расстройством, которое влияет на способность читать и писать.

Видео дня

Певец признался, что иногда это влияло даже на его разговоры с другими людьми. Однако со временем EL Кравчук научился справляться с этими трудностями. Сейчас, когда он читает, то сначала проговаривает текст мысленно, а потом вслух, чтобы не перепутать слова.

EL Кравчук отметил, что во взрослом возрасте симптомы дислексии стали менее выраженными.

"Дислексия дала мне возможность, когда я уже стал взрослым и гормональные изменения в организме происходят, они отходят. Тогда я понял, что очень быстро работает мозг, чем я могу об этом рассказывать", - рассказал артист.

Как известно, дислексия не лечится, но люди с этим расстройством могут научиться эффективно с ним жить и достигать успехов в различных сферах деятельности.

Напомним, известный украинский певец рассказал, что его бывшую девушку убили.

Вас также могут заинтересовать новости: