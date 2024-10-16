Пара рассталась после ссоры.

Скандальный блогер Леон, который снялся в клипе Анны Тринчер "Бар за баром", рассказал об их романе. По его словам, они недолго встречались. У них были интимные отношения, однако после этого у них произошла ссора, из-за чего Тринчер пожелала завершить эти отношения.

Леон отметил, что при расставании они с Тринчер заключили некие договоренности, однако певица не сдержала свое слово.

"Для меня интим - не измена, но когда вы договорились о молчании, а кто-то звонит жене и рассказывает все, то это для меня измена. Мне это рассказала моя жена", — поделился блогер на YouTube- канале "Уролог Наумчук".

Интересно, что недавно Леон расстался со своей супругой Кристиной Бичковой. Сама девушка неоднократно говорила, что этот разрыв стал для нее болезненным. Кристина признавалась, что больше не могла терпеть поведение Леона.

Официально пара еще не в разводе, однако известно, что у Леона появилась новая избранница.

Напомним, ранее Анна Тринчер призналась, что готова стать героиней шоу "Холостячка".

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