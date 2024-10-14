Она также отметила, что именно ее привлекает в таком проекте.

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер сделала неожиданное заявление.

23-летняя девушка отметила, что хотела бы стать героиней романтического проекта "Холостячка". Более того, ей нравится формат, когда за благосклонность главной героини соревнуется большое количество мужчин.

"Мне бы хотелось быть в таком шоу. Я люблю формат, когда за мое сердце бьются тысячи мужчин. Мне кажется, что я просто родилась не в то время. Я должна была родиться тогда, когда были рыцари и они соревновались за сердце дам", - рассказала Тринчер в эфире "Нашего радио".

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Анна также добавила, что после развода с блогером Александром Волошиным, ей нравится статус "холостячки". Однако певица не хочет загадывать и не отбрасывает идею когда-то поучаствовать в известном реалити-шоу.

К слову, пока создатели проекта не рассказывали о планах снимать третий сезон "Холостячки". Однако известно, что шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном" Будько в главной роли стартует уже этой осенью, а именно 1 ноября.

Напомним, ранее участницы шоу "Холостяк 13" впервые показали свои лица.

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