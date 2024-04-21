Он утверждает, что инициатором разрыва стала певица.

Украинская певица Камалия, фото которой с изуродованным лицом недавно напугали сеть, до сих пор не рассказывает, кто виноват в ее избиении.

Но на днях обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов заявил, что знает его имя. Более того, он утверждает, что именно тот человек стал причиной развода исполнительницы и бизнесмена Захура.

"Камалия и Захур действительно развелась в прошлом году. А все из-за того, что она влюбилась в Мишу. Это тот мужчина, который, по слухам, ее избивает. Певица начала изменять в браке и Захур готов был ее простить. Когда он узнал, то сказал: "Окей, я забуду, закрою глаза, только прекрати это делать". На что Камалия ответила: "Нет, я выбираю другого" и ушла к нему. Она вернулась в Украину и начала с ним жить, а по сравнению с Захуром, то у него вообще денег нет", - рассказал Богдан на своем YouTube-канале.

Однако сейчас, по словам блогера, Захур хочет помочь бывшей, но певица продолжает находиться в абьюзивных отношениях с новым избранником.

"Захур хочет ее вытащить обратно в Лондон, чтобы больше она не получала ударов. Но певица не соглашается и продолжает жить в этом мире абьюза. Очень жаль, ведь Захур дарил ей весь мир в прямом смысле этого слова и она могла продолжать жить хорошо", - добавил Беспалов.

Сама Камалия не комментирует сейчас свою личную жизнь.

К слову, в прошлом году певица Камалия и пакистанский миллиардер Мохаммад Захур сообщили о разводе. Они были вместе 20 лет, однако причину расторжения своего брака экс-супруги не называли. Им удалось сохранить хорошие отношения ради общих дочерей Мирабеллы и Арабеллы.

Напомним, недавно Камалия сделала заявление о бывшем муже на фоне слухов об избиении.

Вас также могут заинтересовать новости: