Певица вступилась за Мохаммада Захура после "слива" ее фото с окровавленным лицом.

Украинская певица Камалия, которая перенесла операцию, заявила, что ее бывший муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур не причастен к слухам о возможном избиении звезды. Артистка призвала не впутывать его в "грязные истории".

Несколько дней назад по сети распространились фото с окровавленным лицом Камалии. На ее лице были видны гематомы и кровь. Поэтому поклонники певицы предположили, что осуществить физическое насилие над певицей мог ее бывший муж.

Однако Камалия опровергла эту информацию. В своем Instagram артистка указала, что на Захура полились "необоснованные обвинения". Она подчеркнула, что миллиардер - честный и порядочный человек:

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Я обращаюсь с искренним призывом к средствам массовой информации проявлять сдержанность и осторожность, особенно в отношении лица, которое является мне близким - Захура. Захур - это человек непревзойденной честности и доброты, который стал объектом необоснованного внимания со стороны определенных медийных кругов. Важно подчеркнуть, что Захур сознательно ограничивает свое присутствие в Сети и поэтому не имеет возможности отвечать на необоснованные обвинения, которые на него направлены.

Камалия подчеркнула, что Захур никогда не поддерживал насилие, особенно над женщинами. Даже после развода он поддерживает и помогает бывшей жене. Певица обратилась к СМИ, где попросила уважать личную жизнь миллиардера и не приписывать ему подобные издевательства. Она отметила, что готова взять все внимание на себя.

"Я прошу средства массовой информации уважать частную жизнь Захура и воздерживаться от втягивания его в любые ненужные исследования или сенсации. В случае каких-либо вопросов или опасений, я готова стать единственным объектом внимания, защищая Захура от любого необоснованного внимания. Давайте предоставлять приоритет честности, состраданию и уважению в наших рассказах, чествуя людей, как Захур, которые воплощают эти ценности во всех аспектах своей жизни", - написала Камалия.

Новые подробности личной жизни Камалии

Telegram-канал "Джокер", который ранее "слил" окровавленные фото певицы, сегодня опубликовал новые подробности личной жизни Камалии.

В сообщении говорится о том, что новый избранник звезды - Михаил, употребляет наркотики. Она боится возвращаться к нему, потому что он ее "может убить". Также Камалия заявила, что Михаил не может покрыть ее финансовые потребности:

Я боюсь возвращаться к Мише, пока он употребляет наркотики и алкоголь. Он меня в этом состоянии может просто убить. Я была девочкой в золотой клетке у меня было все: семья, дети, лошади, концерты, а с Мишей что? Одни избиения каждый раз, когда он принимает... Мама вызвала на него полицию, но никто ничего не может ему сделать.

Впоследствии украинский блогер Богдан Беспалов распространил сообщение певицы, где она написала, что Захур хочет забрать ее к себе. Также, как написала Камалия, миллиардер подчеркнул, что она не заслуживает подобного отношения к себе.

"Захур хочет меня забрать обратно, но не в качестве жены, или любовницы, а просто от Михаила, говорит, что я не заслуживаю такого выноса мозга, отношения к себе и быть битой постоянно. Говорит, что я заслуживаю лучшего в своей жизни", - указала знаменитость.

Напомним, ранее Камалия, чьи фото в синяках и с гематомой на лице напугали сеть, отреагировала на слухи о возможном избиении.

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