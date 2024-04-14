Камалия призвала не впутывать в скандал ее бывшего мужа / Фото Скриншот Instagram

Украинская певица Камалия, которая перенесла операцию, заявила, что ее бывший муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур не причастен к слухам о возможном избиении звезды. Артистка призвала не впутывать его в "грязные истории".

Несколько дней назад по сети распространились фото с окровавленным лицом Камалии. На ее лице были видны гематомы и кровь. Поэтому поклонники певицы предположили, что осуществить физическое насилие над певицей мог ее бывший муж.

Фото Telegram-канала "Джокер"

Однако Камалия опровергла эту информацию. В своем Instagram артистка указала, что на Захура полились "необоснованные обвинения". Она подчеркнула, что миллиардер - честный и порядочный человек:

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Я обращаюсь с искренним призывом к средствам массовой информации проявлять сдержанность и осторожность, особенно в отношении лица, которое является мне близким - Захура. Захур - это человек непревзойденной честности и доброты, который стал объектом необоснованного внимания со стороны определенных медийных кругов. Важно подчеркнуть, что Захур сознательно ограничивает свое присутствие в Сети и поэтому не имеет возможности отвечать на необоснованные обвинения, которые на него направлены.

Скриншот Instagram

Камалия подчеркнула, что Захур никогда не поддерживал насилие, особенно над женщинами. Даже после развода он поддерживает и помогает бывшей жене. Певица обратилась к СМИ, где попросила уважать личную жизнь миллиардера и не приписывать ему подобные издевательства. Она отметила, что готова взять все внимание на себя.

"Я прошу средства массовой информации уважать частную жизнь Захура и воздерживаться от втягивания его в любые ненужные исследования или сенсации. В случае каких-либо вопросов или опасений, я готова стать единственным объектом внимания, защищая Захура от любого необоснованного внимания. Давайте предоставлять приоритет честности, состраданию и уважению в наших рассказах, чествуя людей, как Захур, которые воплощают эти ценности во всех аспектах своей жизни", - написала Камалия.

Скриншот Instagram

Новые подробности личной жизни Камалии

Telegram-канал "Джокер", который ранее "слил" окровавленные фото певицы, сегодня опубликовал новые подробности личной жизни Камалии.

В сообщении говорится о том, что новый избранник звезды - Михаил, употребляет наркотики. Она боится возвращаться к нему, потому что он ее "может убить". Также Камалия заявила, что Михаил не может покрыть ее финансовые потребности:

Я боюсь возвращаться к Мише, пока он употребляет наркотики и алкоголь. Он меня в этом состоянии может просто убить. Я была девочкой в золотой клетке у меня было все: семья, дети, лошади, концерты, а с Мишей что? Одни избиения каждый раз, когда он принимает... Мама вызвала на него полицию, но никто ничего не может ему сделать.

Фото Telegram-канала "Джокер"
Фото Telegram-канала "Джокер"

Впоследствии украинский блогер Богдан Беспалов распространил сообщение певицы, где она написала, что Захур хочет забрать ее к себе. Также, как написала Камалия, миллиардер подчеркнул, что она не заслуживает подобного отношения к себе.

"Захур хочет меня забрать обратно, но не в качестве жены, или любовницы, а просто от Михаила, говорит, что я не заслуживаю такого выноса мозга, отношения к себе и быть битой постоянно. Говорит, что я заслуживаю лучшего в своей жизни", - указала знаменитость.

Скриншот Telegram-канал "BespaLOVmedia"

Напомним, ранее Камалия, чьи фото в синяках и с гематомой на лице напугали сеть, отреагировала на слухи о возможном избиении.

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