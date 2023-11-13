Артистка продолжает общаться с Захуром и имеет много совместных проектов.

Недавно украинская артистка Камалия заявила о разрыве отношений с Мохаммедом Захуром, с которым была вместе в течение двадцати лет. Впоследствии в интервью для программы "Ближе к звездам" знаменитость призналась, на каком уровне сейчас находится общение с миллиардером.

Камалия заверила, что сумела сохранить со своим экс-возлюбленным товарищеские и партнерские отношения. Конкретную причину развода женщина не стала уточнять.

По словам Камалии, сейчас ее бывший муж живет с детьми в Лондоне. Также известно, что певица до сих пор имеет немало совместных проектов разного характера с Мохаммедом.

Видео дня

Камалия также вспомнила, что имеет непростые отношения с дочерью экс-мужа от первого брака. Как известно, ее бывший муж был в браке с россиянкой, с которой имеет дочь Татьяну и сына Армана.

Еще тогда, когда семья жила в Британии, отношения между Камалией и Татьяной были довольно напряженными, они часто конфликтовали. Сейчас артистка говорит, что не хочет встречаться со старшей дочерью Захура, потому что неприязнь сохранилась.

"Захур приобрел отдельную квартиру в Британии и мои дети живут с ним, отдельно от Тани. Когда я приезжала, мы один раз виделись на совместном школьном мероприятии, а так... у меня большого желания общаться нет", - добавила Камалия.

Кстати, ранее СМИ писали, что именно непростые отношения артистки с дочкой Захура Татьяной могли стать одной из причин развода.

Напомним, что ранее мы информировали, что Камалия разводится с мужем-миллиардером. Также УНИАН писал, что Камалия намекнула на воссоединение с мужем-миллиардером. А впоследствии появилась информация, что Камалия после слухов о разводе забрала своих дочерей.

Вас также могут заинтересовать новости: