Поклонники волнуются за певицу.

На днях фото украинской певицы Камалии с изуродованным лицом напугали сеть. Поклонники начали бить тревогу и писать свои предположения причины такого внешнего вида исполнительницы.

Две фотографии, которые обнародовал Telegram-канале "Джокер", сразу начали обсуждать украинцы. На них 46-летняя женщина изображена в синяках, крови и с гематомой на лице.

Фанаты предполагают, что Камалия могла стать жертвой домашнего насилия, но решила об этом не говорить. К слову, ее маникюр такой же, как на последних публикациях в сети, поэтому они считают, что инцидент мог случиться совсем недавно.

Однако другие фаны уверяют, что видели певицу на концерте 11 апреля. Тогда на ее лице не было никаких следов избиения. Поэтому это могут быть фейковые фотографии.

Реакция Камалии

Сама же Камалия решила выйти на связь и прокомментировала эти резонансные фото. В прямом эфире в TikTok она ответила так:

"Я в шоке. Я не понимаю, что это творится? Так что я вышла в эфир, чтобы показать всем, что я жива, здорова и все со мной в порядке. Детки со мной, все хорошо, ничего не случилось".

Что же на самом деле произошло - пока неизвестно.

Кстати, в апреле 2023 года Камалия неожиданно заявила о разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Пара была вместе 20 лет, однако не называла причину расторжения брака. Позже экс-супругов видели вместе на некоторых мероприятиях и они говорили, что остались в хороших отношениях, ради двух общих дочерей Арабелла и Мирабелла.

Напомним, ранее Камалия впервые рассказала о серьезной болезни.

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