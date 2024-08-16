Супруги воспитывают общего сына.

Украинский актер Александр Печерица, который известен по сериалам "Крепостная", "Век Иакова" и "Сага", впервые объяснил, почему не любит показывать свою жену в сети и говорить о личной жизни.

Мужчина женат на актрисе Анастасии Остреиновой. Девушка младше его на 11 лет. Пара воспитывает общего 4-летнего сына Александра. Однако, по словам актера, он верит в суеверия о том, что счастье любит тишину.

"Я не люблю распространяться о личном. Обо всем, что нам надо, мы поговорим под одеялом. Любовь - это дело домашнее, чего людям показывать?" - сказал Печерица в интервью изданию OBOZ.UA.

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Он также добавил, что привык держать сокровенное при себе. Однако полномасштабная война изменила многое в его жизни. Например, жене актера пришлось уехать с сыном в вынужденную миграцию, а он пополнил ряды ВСУ и почти два года защищал Украину на фронте. Сейчас мужчина переосмыслил многие вещи и сказал об этом так:

"Возможно, буду банальным, но скажу, что рождение сына - это самый счастливый момент в моей жизни. И все, что с ним связано, это исключительно смысл и бытие. Благодаря ему я переосмыслил и понял многие вещи. И себя, и своих родителей, и бабушку с дедушкой, наверное, уже начал понимать. И это круто! С рождением сына, я осознал: все, уже взрослый, больше не мальчик. Я уже мужчина, и у меня уже есть ответственность не только за себя, но и за маленькое существо. Ты его защитник, ты его кормилец. У тебя есть обязанности - и они сильнее тебя".

Напомним, ранее звезда сериала "Крепостная" призналась, почему больше не публикует фото с мужем-военным.

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