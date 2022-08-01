Заслуженный артист Украины Александр Печерица защищает Родину на позициях, как и многие его коллеги.

Актер Александр Печерица, который сыграл в украинском сериале "Крепостная", после полномасштабного вторжения РФ в Украину встал на защиту своей страны. Сейчас в одном из своих интервью, отрывок которого был опубликован в его Instagram-блоге, Печерица рассказал о трудностях службы.

"Я не вижу свою семью, я не вижу, как растет мой сын. Это, наверное, самый болезненный момент. Но, я думаю, что это того стоит. Это та цена, которую я плачу за свою свободу, за возможность говорить о том, что я думаю и жить в свободной нашей независимой прекрасной Украине", - сказал Александр.

Также ему было сложно, ведь он не знал, сможет ли стрелять из оружия. Это был моральный барьер, который многим военнослужащим приходится преодолевать из-за убийственной войны, развязанной РФ.

"Наша страна стоит сейчас на дороге больших перемен во всех сферах: театр и кино – не исключение. Я думаю, что будет кино и театральный бум после окончания войны, потому что спрос на нашу страну невероятен. Она сейчас у всех на слуху, все интересуются: кто, что, как. Мы ведь показали всему миру, что мы есть. Мы сильные, колоритные, уникальные. После войны у нас у всех будет очень много работы", - поделился актер своим мнением.

Напомним, сериал "Крепостная" сменит название и "избавится" от российских актеров в новом сезоне.

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