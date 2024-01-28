Печерица очень скучает за своей супругой и сыном.

Украинский актер Александр Печерица в начале полномасштабного российского вторжения отправил свою семью за границу, а сам пополнил ряды ВСУ.

Почти два года он защищал Украину на фронте и вместе с побратимами боролся за независимость нашей страны. Недавно звезда "Крепостной" уволился с фронта.

Как рассказал актер и воин в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", он сложно переживает это время. Более того, он очень скучает за своей семьей и часто плачет, когда супруга присылает ему видео маленького сына.

Видео дня

"Эта война частично забрала у меня профессию, покой, она забрала у меня семью. Я не вижу, как растет мой ребенок. У меня очень много вопросов к этим извергам, которые это развязали. Я плачу слишком высокую цену для меня. Может быть, кто-то платит большую, но моя цена сегодня такая. Для меня это неподъемный кредит в будущем", - поделился Печерица.

Однако знаменитость не теряет оптимизма. Он верит, что вскоре война закончится и он сможет увидеть свою семью.

"Это действительно очень больно, когда есть вот это расстояние. К сожалению, сегодня это так… Но жизнь продолжается, мы продолжаем бороться и все изменения к лучшему. Поэтому только вперед", - признался артист.

Напомним, известная украинская певица хочет мобилизироваться.

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