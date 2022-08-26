Это создало настоящую истерику в российских СМИ.

Известные российские актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый, которые поддержали Украину и осудили зверства Кремля, во время своего выступления в Риге произнесли "Слава Украине!". Это не осталось незамеченным, и в росСМИ их тут же остро раскритиковали.

Telegram-канал "Абзац", который и опубликовал фрагмент выступления знаменитостей, написал следующее: "Помните новость про кабаре Петрушевской с Белым и Хаматовой? Спецагент "Абзаца" в Риге сходил на представление. Возможно, теперь ему нужна помощь психиатра. Выступление началось с бандеровской речовки "Слава Украине". Потом около 1,5 часа Хаматова и Белый монотонно читали текст с суфлёра. Иногда их перебивал звук поезда, за что ему большое спасибо".

В других российских СМИ также писали о "некачественном выступлении" и "разочарованных зрителях". Чулпан Хаматова и Анатолий Белый на это никак не отреагировали.

Напомним, Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова попали в "бан" в России из-за позиции по войне в Украине.

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