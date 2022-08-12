Народная артистка РФ Лия Ахеджакова - давний друг Украины, с 2014 года она публично осуждает режим Путина, а сегодня вообще презирает все, что связано с современным Кремлем.

Легендарная актриса Лия Ахеджакова и всеми любимая Чулпан Хаматова остались без работы. Обеим актрисам устроили травлю за их политическую позицию.

Журналисты проекта FreeДом напомнили, что Лия Ахеджакова родом из украинского города Днепр, она уже более 10 лет борется с кровавым режимом Путина.

Чулпан Хаматова наоборот в свое время обслуживала интересы Путина, но тоже не угодила с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова - давний друг Украины, с 2014 года она публично осуждает режим Путина, а сегодня вообще презирает все, что связано с современным Кремлем. Знаменитая актриса еще с 2011 года критически относится к деятельности президента РФ, она публично критикует его режим и публично выступает на оппозиционных митингах. Сегодня, несмотря на угрозы, она борется с диктаторским режимом, который с каждым днем все больше ущемляет свободы и права граждан самой России.

Знаменитая Чулпан Хаматова, которая занимается благотворительностью, тоже призывает закончить эту позорную для России войну. Правда, война для актрисы началась не в 2014-м, а именно в 2022-м, ведь до этого года Чулпан ездила во временно аннексированный Крым на гастроли и ничего не слышала о Донбассе. Ровно 10 лет назад, в 2012 году, Чулпан агитировала на выборах за Путина. А уже через пару месяцев она получает почетное звание и критикует протестное движение, которое призывало свергнуть Путина. Но 24 февраля 2022 года Хаматова внезапно прозрела, она публично выступила против войны и вместе с детьми уехала из России в Латвию, где выступила на антивоенном митинге. Но, несмотря на антивоенную позицию, на актрису обрушился настоящий шквал критики.

Так, Лия Ахеджакова, несмотря на все угрозы, остается дома в России и продолжает свой бой ребятки. Обеих актрис критикуют и называют предательницами. Чулпан Хаматову - за то, что уехала, а Лию Ахеджакову - наоборот за то, что осталась и до сих пор демонстрирует свою гражданскую позицию.

Ранее российская актриса Лия Ахеджакова выступила в Москве со спектаклем. Во время ее игры на сцене один из зрителей распылил перцовый баллончик, хотя сам он это отрицает.

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