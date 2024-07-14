Она объяснила свою позицию.

Украинская певица Санта Димопулос, которую неоднократного хейтили за общение с россиянами, ответила, почему она поддерживает с ними связь во время полномасштабной войны.

Девушка написала, что у нее друзья-россияни с правильными ориентирами и она не видит смысла прекращать с ними общение.

"Потому что я не разделяю людей на расы, верования, цвет кожи... Потому что мои друзья, в первую очередь, люди, у которых правильные ориентиры и доброе сердце", - отметила Санта в своем Instagram.

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Также она подчеркнула, что все же не поддерживает отношения с теми, кто за российскую агрессию.

"Я бы не общалась с людьми, которые оправдывают или поддерживают нападение на мою страну", - добавила Димопулос.

К слову, с начала полномасштабного российского вторжения Санта живет с детьми за границей. Ранее она рассказывала, что россияне ее не раздражают, но, когда говорят что-то неприятное, то певица не молчит. Однако потом девушка похвасталась "лакшери-отдыхом" с бывшей женой олигарха из РФ и обнаженной позировала на Бали для фотографа-россиянки.

Напомним, недавно Санта Димопулос назвала причину, по которой не возвращается в Украину.

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