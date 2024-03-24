Она подчеркнула, что ответственна за безопасность своих детей.

Украинская певица Санта Димопулос, которая в начале полномасштабного вторжения уехала за границу с детьми и мужем, рассказала, из-за чего пока не планирует возвращаться в Украину.

Она подчеркнула, что пока идет война, она пытается жить сегодняшним днем и благодарна за то, что имеет.

"Сейчас не вижу будущего в Украине, что будет дальше - не знаю. Украина - моя Родина, мое сердце. Стараюсь не мучить себя мыслями о будущем, я благодарна за все, что есть в моей жизни на данном этапе и принимаю изменения как есть", - написала Санта у себя в Instagram.

Видео дня

Но самое главное, по словам Димопулос, это безопасность. Поэтому в ОАЭ она спокойна за своих детей: 15-летнего Даниэля и 4-летнюю Софию.

"В ОАЭ безопасно. Для меня это критерий номер один сейчас. У меня двое детей, и я несу за них ответственность", - подчеркнула она.

Напомним, недавно Санта Димопулос вернулась из больницы. Ей делали операцию в Швейцарии по удалению диастаза, который появился на животе после рождения дочери и мешал ей. Она долго готовилась к хирургическому вмешательству и искала специалистов 2 года.

Вас также могут заинтересовать новости: