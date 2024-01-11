К счастью, женщина не пострадала.

Украинская блогерша-миллионник Татьяна Пренткович попала в ДТП. Об этом женщина рассказала на своей странице в инстаграме. Причиной аварии стал гололед.

"На дороге просто лед. Чтобы не заехать в авто впереди, которое резко затормозило, я направила свою машину на обочину, где меня остановил знак! В буквальном смысле остановил", - написала блогерша.

Далее Татьяна написала, что ехала довольно медленно. Однако из-за скользкой дороги, машину невозможно было остановить вовремя. Ей чудом удалось остаться невредимой.

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"Я очень сильно испугалась, но рада, что удалось направить авто на обочину и избежать столкновения с другими машинами", - написала она.

Позже Пренткович вызвала полицию и пожаловалась на их вердикт.

"Неприятно, когда полиция в протоколе написала, что я не выбрала безопасной скорости и дистанции. Хоть моя скорость была не более 35 км/ч, а до авто было метров 30. А вот ненадлежащее дорожное покрытие их не смущает", - отметила Татьяна.

Блогерша успокоила подписчиков, написав, что все уже хорошо. Ремонт машины возместит страховая компания, а она пошла снимать стресс в спортивный зал. Также женщина добавила, что стоит быть осторожными на дороге.

Напомним, ранее блогерша Даша Квиткова попала в ДТП. Тогда она на арендованном автомобиле Lexus проехала на красный свет светофора, в результате чего пострадали четыре машины.

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