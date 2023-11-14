В ее свидетельстве о рождении было указано неправильное имя.

Украинская актриса Виталина Библив, известная благодаря ролям в сериалах "Домик на счастье", "Женский доктор" и других, призналась, что официально сменила имя и фамилию.

В интервью "Обозревателю" она рассказала, что из-за русификации ее изначально записали как Виту Библиву. Однако в 16 лет, когда пришло время получать паспорт, она поменяла имя и фамилию. С тех пор ее зовут так, как ее назвали родители при рождении, - Виталина Библив.

"Что здесь скажешь, Советский Союз: женские фамилии должны заканчиваться на "а". Правда, смешно? И мне – нет. Я всю ту глупость исправила, и с 16 лет – Виталина Библив", – говорит актриса.

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Она добавила, что родственники коллективно решали, как ее назвать. В фуражку отца набросали листики с именами. Как рассказала Виталина, ее могли звать Ларисой, Ниной... Но в итоге ее назвали Виталиной, благодаря брату, который написал это имя на листочке и его вытащили.

"А когда папа пошел меня записывать, сказали, что такого имени нет. Мол, будет Вита. И так меня долго называли. Даже сейчас, когда приезжаю к родителям в Васильков, соседка называет Витой. В классе – Викой, Витой", – добавила Библив.

Напомним, ранее Виталина Библив шокировала историей о родственниках, которые поддерживают Россию.

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