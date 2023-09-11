Премьера сериала состоится уже этой осенью.

Сериал "Женский доктор" - один из самых популярных в Украине. Первые несколько сезонов произвели такой ажиотаж, что канал "1+1 Украина" совместно с FILM.UA решил дать сериалу "новое дыхание".

Уже осенью зрители увидят новый сезон, который получил название "Женский доктор. Новая жизнь".

В сериале снимаются Андрей Исаенко, Анастасия Цимбалару, Алексей Нагрудный. Недавно в касту актеров присоединился звезда украинского кино Тарас Цымбалюк. Зрители увидят актера в новом амплуа. Как признался Цымбалюк, он впервые сыграет врача.

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Герой Тараса - человек, долгое время проведший на фронте и не надеявшийся вернуться к гражданской жизни. После контузии и комиссирования героя постигнет отчаяние, он оказывается на перекрестке и не знает, как в дальнейшем повернется его жизнь. Благодаря новой работе в больнице он постепенно находит себя в гражданской среде, где снова сможет почувствовать себя нужным.

"На самом деле это моя первая медицинская история. К роли я готовился, просматривая различные медицинские сериалы и фильмы. Кстати, мой дядя - медик, я слушаю о медицине с самого детства, поэтому можно сказать, что к этому проекту я готовился давно. Очень много медицинских терминов, подобный материал требует большей подготовки", – сказал Тарас Цымбалюк.

Также актер поделился, чего ждать от перезагрузки любимой истории:

"Я думаю, что мой персонаж удивит зрителей. По-моему, эта история долгожданна для людей и актуальна. Это полностью украинский проект, снятый для украинского телеканала. Я очень благодарен Юле Мищенко, шоуранерке проекта, что она видит эту историю настолько аутентичной. Это действительно "новая жизнь", поэтому зрителя это должно приятно удивить".

Отметим, сериал "Женский доктор" рассказывал о принципиальном враче, который помогал женщинам преодолеть трудности во время беременности и родить здорового малыша. Он прибегал к разным методам, даже очень опасным, но итог всегда был позитивным - ему удавалось дать жизнь новому человеку.

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