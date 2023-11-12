Родственники знаменитости продолжают повторять нарративы, которые распространяет российская пропаганда.

Известная украинская актриса Виталина Библив рассказала о своих родственниках, которые живут в России и поддерживают политику кремлевского диктатора. Об этом артистка рассказала в интервью Obozrevatel.

Сегодня Библив с родственниками не поддерживает никаких контактов. Но в начале полномасштабной войны женщина пыталась "достучаться" и рассказать об истинных реалиях войны в Украине. Но родственники Библив поверили российским пропагандистам. Родные актрисы из страны-агрессора убеждены, что Буча и Мариуполь – это все спланированные сценарии. А саму Библив они назвали "нацисткой".

"Я с ними не общаюсь: там бетонная крыша! И что бы я ни рассказывала, отвечают: "Это все Америка". Россия, мол, не виновата. После того, как мне сказали, что в Буче была постановка, а в Мариуполе играли актеры, не хочу даже говорить о них. Я уже рассказывала, что меня назвали родные из Москвы нацисткой", - подчеркнула знаменитость.

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Больше всего женщину расстроило то, что родственники приезжали к ней в Украину и видели, что здесь на самом деле происходит. Все попытки открыть глаза родственникам на правду Библив оставила.

"До войны мы ездили в гости друг к другу... есть афоризм, мне очень нравится: "Можно осла подвести к воде, но пить он будет сам". Мы же живем не в Советском Союзе, где два канала телевидения. Во всем можно разобраться, если захотеть", - подчеркнула актриса.

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