Она также рассказала, видится ли сын с отцом.

Украинская актриса Антонина Хижняк, которая известна благодаря ролям в сериалах "Поймать Кайдаша", "След", "Найду пару любимому" и другим киноработам, впервые за долгое время заговорила о своей личной жизни. В частности, девушка ответила, живет ли с отцом свои ребенка и в каких отношениях они остались после развода.

Недавно в своем Instagram актриса призналась, что уже более 4 лет как официально разведена. Дороги экс-супругов разошлись, поэтому сейчас она живет лишь с 7-летним сыном Максимом.

"С мужем я не проживаю, потому что я разведена около четырех с половиной лет. Развод наш произошел еще до моей Instagram-эры, когда у меня там еще вообще не было подписчиков, и я вообще не считала нужным говорить что-то о личном", - ответила Антонина.

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Позже Хижняк добавила, что с бывшим они общаются. Актриса также не запрещает поддерживать связь с отцом их общему сыну.

"Сын общается с отцом, я никогда не препятствовала их общению. Мы осталась в нормальных отношениях после развода, поэтому сейчас вот так", - подчеркнула она.

Что известно о личной жизни Антонины Хижняк

Антонина Хижняк довольно редко говорит о личном. Известно лишь, что она была в браке с Андреем Якушевым. Актриса рассказывала, что их отношения начались с дружбы, но после свадьбы пара прожила вместе недолго и развелась. По словам девушки, ей не хватало мужа дома, а она не могла отказаться от карьеры. У них есть общий сын Максим.

Напомним, недавно звезда "Первых ласточек" Максим Самчик ответил, почему развелся с женой и свободно ли его сердце сейчас.

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