Известная российская певица Монеточка (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, - ред), выступила в поддержку Украины. СМИ пишут, что это произошло на концерте в Литве.
Со сцены исполнительница сказала:
"Россия будет свободной, Слава Украине, Живе Беларусь".
Зрители поблагодарили ее за это бурными аплодисментами. К слову, в этот момент на сцене она стояла с бело-сине-белым флагом - его в РФ и других странах используют протестующие против полномасштабного вторжения в Украину.
Кто такая Монеточка
Российская певица, композитор и автор песен. Еще до 24 февраля 2022 года в своем творчестве она рассказывала о плохой жизни в России. Например, вот текст одной из ее популярных композиций:
"Увы, статистика не врёт
Анкеты и кадастры
Плохие цифры, трудный год
Но я пою напрасно
Я на фольгу меняю ткань
На вебку клею пластырь
Куда ни плюнь, куда ни глянь
Сплошное государство
Седое в джинсах от кутюр
Абсурд, карикатура
Смешно... в стране мультикультур
Закончилась культура
И свет погас, и гроб готов
И мне клауд-грустно
В стране есенинских стихов
Закончилось искусство".
В своих интервью Монеточка неоднократно говорила, что ей, как творческой личности, тяжело развиваться в России. Также она неоднократно сталкивалась с невозможностью иметь свободу слова, "с которой в России и до войны было плохо, а теперь и подавно".
После 24 февраля Монеточка покинула Россию, но продолжает выступать для своей русскоязычной публики в других странах мира.
"Мне очень хотелось чувствовать свободу в своих высказываниях. Думаю, это основная причина (отъезда, - ред). В принципе, в предыдущие годы получалось сохранять баланс. Где-то в песне зашифровать метафору о том, что ты на самом деле думаешь, и моя аудитория всегда умела считывать эти метафоры. Но сейчас мне не хочется прятать это за метафорами", - сказала Монеточка в одном из своих интервью.
Напомним, в России создали "черный список" своих же артистов. Туда попала Монеточка.