Ранее в своих песнях Монеточка регулярно рассказывала о плохой жизни в РФ.

Известная российская певица Монеточка (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, - ред), выступила в поддержку Украины. СМИ пишут, что это произошло на концерте в Литве.

Со сцены исполнительница сказала:

"Россия будет свободной, Слава Украине, Живе Беларусь".

Зрители поблагодарили ее за это бурными аплодисментами. К слову, в этот момент на сцене она стояла с бело-сине-белым флагом - его в РФ и других странах используют протестующие против полномасштабного вторжения в Украину.

Кто такая Монеточка

Российская певица, композитор и автор песен. Еще до 24 февраля 2022 года в своем творчестве она рассказывала о плохой жизни в России. Например, вот текст одной из ее популярных композиций:

"Увы, статистика не врёт

Анкеты и кадастры

Плохие цифры, трудный год

Но я пою напрасно

Я на фольгу меняю ткань

На вебку клею пластырь

Куда ни плюнь, куда ни глянь

Сплошное государство

Седое в джинсах от кутюр

Абсурд, карикатура

Смешно... в стране мультикультур

Закончилась культура

И свет погас, и гроб готов

И мне клауд-грустно

В стране есенинских стихов

Закончилось искусство".

В своих интервью Монеточка неоднократно говорила, что ей, как творческой личности, тяжело развиваться в России. Также она неоднократно сталкивалась с невозможностью иметь свободу слова, "с которой в России и до войны было плохо, а теперь и подавно".

После 24 февраля Монеточка покинула Россию, но продолжает выступать для своей русскоязычной публики в других странах мира.

"Мне очень хотелось чувствовать свободу в своих высказываниях. Думаю, это основная причина (отъезда, - ред). В принципе, в предыдущие годы получалось сохранять баланс. Где-то в песне зашифровать метафору о том, что ты на самом деле думаешь, и моя аудитория всегда умела считывать эти метафоры. Но сейчас мне не хочется прятать это за метафорами", - сказала Монеточка в одном из своих интервью.

Напомним, в России создали "черный список" своих же артистов. Туда попала Монеточка.

Вас также могут заинтересовать новости: