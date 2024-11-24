Певица каталась с детьми на санках.

Война внесла свои коррективы в жизнь каждого украинца, и даже известные артисты не являются исключением. Светлана Тарабарова, мама троих детей, вынуждена приспосабливаться к новым реалиям, искать баланс между материнством, творчеством и тревогами военного времени.

Однако, даже во время войны, жизнь продолжается. Светлана находит возможность радоваться простым вещам, дарить любовь и заботу своим детям. Зимние развлечения на свежем воздухе - прекрасная возможность для семейного отдыха и создания приятных воспоминаний.

На своей странице в Instagram певица поделилась трогательными кадрами зимних забав с детьми. 6-летний Иван и 4-летняя Маша с увлечением играли в снежки, а самая маленькая Полина каталась на санках. Светлана призналась, что ей пришлось приложить немало усилий, чтобы одеть трех малышей в зимнюю одежду, но радость в их глазах того стоила.

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Особое внимание привлекает снеговик, который стал главным героем семейного фотосета. Светлана рассказала, что лепили его не они, а неизвестные "добрые люди".

"Спасибо, добрые люди, которые слепили на нашей площадке снеговика, а то мне бы еще пришлось это делать. А это после нашей "тихой ночи" была бы точно моя последняя нервная клетка", - пошутила артистка.

Светлана Тарабарова своим примером показывает, как важно не сдаваться, продолжать жить и ценить каждое мгновение.

Напомним, Светлана Тарабарова рассказала о горе в семье.

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