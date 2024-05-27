В семье известной украинской певицы Светланы Тарабаровой случилось горе. Ушел из жизни отец артистки.

Печальным известием исполнительница поделилась в своем Instagram. По ее словам, папа Василий умер на 71-м году жизни. Причину смерти Светлана не раскрыла. При этом она намекнула, что папа болел, потому надеется, что ему "уже станет легче". Тарабарова сообщила, что это большой удар для ее семьи, и добавила, что ей будет очень не хватать близкого человека.

"Папа, я люблю тебя. Мы будем любить тебя вечно. Ты научил меня быть смелой и сильной, ты научил ценить семью, верить в мечту и не сдаваться. Светлая память, муж, друг, папа, дедушка Василий. Нам всем очень больно, надеюсь тебе уже легче", - поделилась певица.

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Поклонники знаменитости и другие звезды выразили свое сочувствие и написали слова поддержки Светлане:

"Мои искренние соболезнования всей семье! Светлая память"

"Примите соболезнования. Светлая память. Я с вами! Держитесь"

"Примите наши самые искренние слова поддержки! Царство небесное, вечный покой"

Тарабарова поблагодарила подписчиков за теплые слова и написала: "Спасибо всем за поддержку. Очень больно".

Как известно, артистка родом из Херсона. Там ее отец работал энергетиком на предприятии. Светлана рассказывала, что, несмотря на техническую профессию, папа был творческим человеком и всегда поддерживал ее выбор.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова рассказала, как мучается от боли после родов.

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