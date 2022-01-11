Серьезно пострадавшая во время пожара в собственной квартире в Москве, известная российская певица Марина Хлебникова назвала вероятную причину трагедии.
"Вполне могло быть короткое замыкание", – заявила она в эфире одного из российских телеканалов.
По ее мнению, у нее в квартире могли заряжаться приборы, в том числе с которыми гастролирует ее музыкальный коллектив.
"Я поставила один зарядник – телефон, потому что все высадила после поездки, второй – включила компьютер, на котором включила кино, чтобы спать", – вспомнила Хлебникова.
Читайте такжеИзуродованная в пожаре звезда 90-х перенесла операцию на лицеНапомним, 18 ноября 2021-го в Москве в пожаре тяжело пострадала певица Марина Хлебникова. По разным данным, она получила от 20 до 50% ожогов тела.
30 декабря ее выписали из больницы, но она до сих пор соблюдает постельный режим.
Марина Хлебникова: что известно о певице
Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая.
Выступала в составе групп "Интеграл" и "На-На".
В 1993 году вышел ее первый сольный альбом "Останься", а 1997 году певица стала популярной с песней "Чашка кофию",
Последний студийный альбом певицы под названием "Кошки моей души" вышел в феврале 2005 года.