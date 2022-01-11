Певица больше месяца провела в больнице.

Серьезно пострадавшая во время пожара в собственной квартире в Москве, известная российская певица Марина Хлебникова назвала вероятную причину трагедии.

"Вполне могло быть короткое замыкание", – заявила она в эфире одного из российских телеканалов.

По ее мнению, у нее в квартире могли заряжаться приборы, в том числе с которыми гастролирует ее музыкальный коллектив.

"Я поставила один зарядник – телефон, потому что все высадила после поездки, второй – включила компьютер, на котором включила кино, чтобы спать", – вспомнила Хлебникова.

Читайте такжеИзуродованная в пожаре звезда 90-х перенесла операцию на лицеНапомним, 18 ноября 2021-го в Москве в пожаре тяжело пострадала певица Марина Хлебникова. По разным данным, она получила от 20 до 50% ожогов тела.

30 декабря ее выписали из больницы, но она до сих пор соблюдает постельный режим.

Марина Хлебникова: что известно о певице

Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая.

Выступала в составе групп "Интеграл" и "На-На".

В 1993 году вышел ее первый сольный альбом "Останься", а 1997 году певица стала популярной с песней "Чашка кофию",

Последний студийный альбом певицы под названием "Кошки моей души" вышел в феврале 2005 года.

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