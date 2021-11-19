Состояние Марины Хлебниковой крайне тяжелое.

Вечером 18 ноября в Москве в пожаре тяжело пострадала известная российская певица Марина Хлебникова.

Как сообщает Telegram-канал Baza, на данный момент исполнительница находится в медикаментозной коме.

"Ее состояние крайне тяжелое, а тело обожжено на 50%. Но врачи говорят о положительной динамике", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что по предварительным данным, у Хлебниковой диагностированы серьезные ожоги лица и груди. Также она серьезно надышалась дымом.

Певицу подключили к аппарату ИВЛ. Она находится в ожоговой реанимации. Медики проводят интенсивную терапию.

По информации Telegram-канала 112, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем: певица якобы заснула с сигаретой.

Читайте также"Выкатилась из горящей машины": ведущая 1+1 Лидия Таран попала в страшное ДТППожар вспыхнул в квартире на Ратной улице. В результате полностью выгорела спальня Марины Хлебниковой, которая находится на втором этаже.

"В момент возгорания родители и дочь певицы находились на первом уровне квартиры. Чтобы спасти певицу, пришлось выламывать дверь. Когда Хлебникову обнаружили, она находилась без сознания", – говорится в сообщении.

Марина Хлебникова: что о ней известно

Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая.

Еще студенткой Хлебникову пригласили в качестве солистки сначала группы "Интеграл", потом "На-На".

В 1993 году вышел ее первый сольный альбом "Останься", а также снимаются клипы на песни "Останься", "Хали-гали" и "Карусель". А в 1997 году певица стала популярной с песней "Чашка кофию",

Последний студийный альбом певицы под названием "Кошки моей души" вышел в феврале 2005 года.

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Автор: Катерина Шварц