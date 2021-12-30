Состояние певицы Хлебниковой улучшается.

Сильно пострадавшая при пожаре в собственной квартире в Москве Известная российская певица Марина Хлебникова готовится к выписке из больницы.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

"По прогнозам врачей, Марина встретит Новый год дома", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 декабря состояние Хлебниковой стабилизировалось, и ее перевели из реанимации в отделение. За последние несколько недель Хлебниковой провели несколько операций и кожных пластик. Восстановление певицы проходит успешно – по словам врачей, Хлебникова уже ходит по палате и ждет не дождется выписки.

Читайте также"Говорит с трудом": сильно обгоревшая звезда 90-х Хлебникова впервые вышла на связьСегодня, 30 декабря, певицу должны выписать, и она сможет встретить Новый год дома, в кругу семьи.

Напомним, вечером 18 ноября в Москве в пожаре тяжело пострадала певица Марина Хлебникова.

Марина Хлебникова: что известно о певице

Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая.

Выступала в составе групп "Интеграл" и "На-На".

В 1993 году вышел ее первый сольный альбом "Останься", а 1997 году певица стала популярной с песней "Чашка кофию",

Последний студийный альбом певицы под названием "Кошки моей души" вышел в феврале 2005 года.

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