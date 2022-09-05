Мэттью Льюис кардинально изменился.

Поттероманы часто смеялись над юным Мэттью Льюисом, потому что в кадре он всегда выглядел смешно и несуразно. Но из маленького пухляка вырос неописуемый красавец.

Так, Мэттью Льюис - английский актёр, наиболее известный ролью Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере. В фильмах о Гарри Поттере он играл роль застенчивого пухляка с кривыми зубами, которые то и дело смешили народ.

Но после окончания съемок он решился кардинально изменить свою внешность. Он поставил брекеты, отростил легкие щетину, сделал стильную прическу и начал заниматься спортом. Сейчас он настоящий красавчик, способный заполучить любую женщину.

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Напомним, главная звезда фильма "Кудряшка Сью" поразила изменениями через 30 лет после премьеры фильма. Актрисе уже 41, и она совсем не похожа на себя юную. В фильме ее показали веселой, местами капризной девочкой, которая промышляла уличными аферами, добывая средства к существованию.

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