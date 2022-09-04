Преображение звезды вас очень удивит.

"Кудряшка Сью" - это любимый фильм миллионов людей, который запомнился им благодаря главной героине - юной Элисон Портер.

Со дня премьеры фильма прошел уже 31 год. Актрисе уже 41, и она совсем не похожа на себя юную. В фильме ее показали веселой, местами капризной девочкой, которая промышляла уличными аферами, добывая средства к существованию.

Элисон снялась в этом культовом фильме в девятилетнем возрасте. Тогда она покорила зрителей своей непосредственностью и, конечно, роскошными кудряшками. Сейчас же звезда выглядит совсем иначе.

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В нынешнее время Элисон подстригает свои волосы, они уже не такие кудрявые и темные. Чаще всего она выпрямляет их или делает волнистые локоны. Стоит отметить, что новый типаж актрисы уже не так подходит режиссерам, поэтому в кино она снимается крайне редко.

Последнее время она больше времени уделяет вокалу, и даже стала победителем 10 сезона американской версии шоу "Голос" в составе команды Кристины Агилеры.

Напомним, что стало с самой красивой девочкой в мире.

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