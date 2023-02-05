Впрочем, роль отчаянной домохозяйки идет Портер, она прекрасно выглядит.

Элисон Портер, ставшая мировой звездой после роли в "Кудряшке Сью", сильно изменилась. Она уже давно не та маленькая девочка с необычной прической, которая запомнилась миллионам зрителей.

Сейчас Элисон Портер 41 год, из "кудряшки Сью" она превратилась в отчаянную домохозяйку. У звезды уже трое детей, она активно ведет свой профиль в Instagram.

Портер снимает обзоры на свои покупки, показывает товары в магазинах, делится лайфхаками и буднями обычной мамочки. Также она рекламирует органические добавки, снимает шуточные видео и рассказывает о своей семье.

Видео дня

Некогда известная актриса, судя по всему, оставила карьеру в прошлом. Теперь она наслаждается спокойной семейной жизнью и занимается созданием уюта в своем доме. Впрочем, роль отчаянной домохозяйки идет Портер, она прекрасно выглядит, воспитывает очень милых детей и счастлива в браке со своим мужем.

В прошлом она, как уже сообщал УНИАН, стала победителем 10 сезона американской версии шоу "Голос" в составе команды Кристины Агилеры. Однако сейчас актриса, сыгравшая милую девочку в фильме "Кудряшка Сью", реализует себя не в роли певицы, а в роли матери.

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