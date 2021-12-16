УНИАН знает звезд, которые "сколотили" многомиллионное состояние, а потом все спустили на ветер.

Знаменитости привыкли жить на широкую ногу. Джонни Депп, например, спускает ежемесячно по два миллиона долларов, а оскароносный актер Николас Пейдж и вовсе оказался банкротом.

Тони Брэкстон

Певица Тони Брэкстон дважды объявляла себя банкротом. Первый раз это произошло, когда ее кинули боссы лейбла LaFace Records, а второй раз ей пришлось отменить дорогостоящий тур из-за болезни. Все это оказало значительное влияние на ее финансовое состояние.

Элвис Пресли

Музыкант Элвис Пресли любил жить на широкую ногу. Если ему внезапно захотелось бургер, то пешком он не ходил, а пользовался самолетом. Также он был очень щедрым на подарки. Вот только мало кто подозревал, что Элвис еще тот транжира, который после своей смерти оставит свою семью в нищете. Да-да, на его счетах были практически нули.

Кортни Лав

Пока был жив Курт Кобейн Кортни Лав ни в чем себе не отказывала, ведь солист "Нирваны" смог сколотить приличное состояние. Но после его смерти Кортни едва не осталась на улице. Чтобы хоть как-то спастись от полной нищеты и безнадеги они забрала деньги из фонда своей дочери. Отличный поступок, не так ли?

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Оскароносный актер Николас Пейдж всегда жил не по своим возможностям. Он ежемесячно тратил огромные суммы на зарплаты персоналу, на содержание нескольких особняков, а также он приобрел персональный остров и зоопарк экзотических кошек. В результате в 2009 году его признали банкротом. Его финансовое состояние по сравнению с другими голливудскими актерами оставляет желать лучшего, но если сравнивать его со среднестатистическими украинцами, то его состояние в 25 миллионов долларов вызывает зависть.

Джонни Депп

А вот голливудский актер Джонни Депп оказался на грани разорения после скандальных судов с супругов Эмбер Херд. На бракоразводный процесс он потратил более 7 миллионов долларов. Кроме того, ежемесячно он тратит по два миллиона долларов. Также он не брезгует одалживать деньги, поэтому в долгах он как в шелках.

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Автор: Диана Могилевич