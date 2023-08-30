Певица чудом не пострадала, ведь машина могла вылететь в кювет.

Украинская певица Ирина Федишин вернулась в Украину с гастролей. Артистка выступала за границей и помогала собирать средства на помощь ВСУ. Во время возвращения на родину звезду ждала непогода.

Из-за грозы она дважды едва не попала в ДТП. Федишин рассказала, что перед ней прямо посреди дороги упало дерево. Если бы водитель машины, в которой находилась артистка, ехал быстро, то произошла бы авария.

"Мы заехали в Украину и просто в шоке, реально. Дерево лежит посреди дороги. Чуть не попали в аварию. Только что упало дерево... Переехали дерево, которое было посреди дороги. Хорошо, что скорость была не высокой и удалось справиться с управлением. И мы не вылетели в кювет", - рассказала Федишин.

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Впоследствии, когда мужчинам удалось убрать дерево с дороги, певица продолжила путь во Львов. Впрочем, без происшествий все же не обошлось. На дорогу снова упало дерево, которое пришлось убирать подальше от трассы. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, недавно в ДТП попала блогерша Даша Квиткова. Впоследствии пострадавшая в аварии рассказала о поведении звезды. Оказалось, она сначала говорила одно, а потом резко изменила свое мнение.

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