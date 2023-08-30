Девушка, получившая травму руки, рассказала о поведении Квитковой.

Появилась новая информация о ДТП, которое устроила известная блогерша Даша Квиткова. Неприятными деталями инцидента поделилась пострадавшая - Алена Черненко.

В интервью блогеру Богдану Беспалову девушка, получившая травму руки, рассказала, что на момент аварии она находилась на пассажирском кресле одной из машин. После ДТП она выползла из авто и побежала к другим транспортным средствам, которые столкнулись на дороге. В Lexus она девушка увидела Квиткову, однако она не знала ее до этого и даже не представляла, что перед ней будет сидеть блогерша.

"Я увидела, что там сидит такое маленькое дитя. Она в шоке, плачет. Я говорю: "С тобой все нормально? Ты жива?". Она мне говорит: "Извините, извините, я не знаю, я вам все компенсирую... Извините, не трогайте меня". Хорошо, окей, я побежала дальше", - вспомнила пострадавшая.

Девушку сразу осмотрели медики, ее забрали в больницу. Впрочем, пострадавшая отмечает, что она не требовала от Квитковой компенсацию. К тому же Черненко опровергла информацию о том, что сразу узнала блогершу.

"Действительно, когда меня забрала скорая, когда я поехала на рентген, после него я вернулась на место ДТП, я забыла, как ее зовут... Потом, когда она отказалась с нами контактировать, только тогда я уже начала искать, кто это. Я нашла ее Instagram, до этого я ее не знала", - пояснила девушка.

Врачи поставили пострадавшей диагноз. Она травмировала руку, сначала медики даже думали, что у нее появилась трещина в кости. Впрочем, обошлось без переломов. И девушки ушиб и межфаланговое кровоизлияние, это указано и в справке. Также она рассказала, что момент ДТП зафиксирован на видео, поэтому уже скоро все узнают правду.

"Она может говорить, я могу говорить другое... И видео будет доступно, мы очень его ждем. И там уже нельзя сказать, что камер не было, нет. И на видео все все увидят... Только видео и суд смогут это подтвердить", - пояснила Черненко.

По словам девушки, изначально Квиткова вела себя адекватно. Впрочем, когда на место аварии приехала ее "группа поддержки" - два парня, одного из которых уже узнали в сети - блогерша изменилась на глазах. На одном из видео с места ДТП пользователи заметили, что к Квитковой приезжал Михаил Заливако - герой 11-го сезона "Холостяка". Его уже называют бойфрендом блогерши.

"Она была нормальным адекватным ребенком, пока не приехали два парня. Она была нормальной, общалась, выходила на контакт, была просто адекватной. Она смотрела в глаза, говорила, как ей жаль. Но как только приехали те два парня, один из них назвался Михаилом, я только это знаю. Второй говорил, как его зовут, но я помню только, что это, скажем так, не украинское имя. И эти два парня, они спрятали ее в Tesla. Они ее вывели, закрыли все двери и окна. Она сидела и ничего не говорила, тупо спряталась. Ребята сняли номера и ждали", - рассказала пострадавшая.

Сейчас она ждет обнародования видео и восстанавливается после травмы. Девушка объяснила, что из-за ушиба руки не может работать, а потому была вынуждена взять больничный.

Авария с Квитковой - что известно

28 августа стало известно, что Даша Квиткова устроила ДТП в Киеве. Она ехала в роддом, откуда выписывали ее подругу-блогершу. Впрочем, на радостное мероприятие девушка не успела.

Квиткова ехала на Lexus. По информации СМИ, она проехала на красный свет светофора, в результате чего столкнулись четыре машины - два авто Tesla, Ford Mustang и арендованное авто, в котором была блогерша.

Одна из пострадавших, Лилия Адаменко, уже рассказала свою версию аварии. Она считает, что именно Квиткова была виновницей ДТП.

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