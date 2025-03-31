Артистка также сообщила, будет ли выступать в ближайшее время.

Известная украинская певица Ирина Билык, которая ранее сообщила о тяжелой болезни, впервые вышла на связь.

Не секрет, что у звезды был запланирован концерт на 24 марта, однако из-за воспаления легких она отменила выступление. Но сегодня, 31 марта, в своем Instagram Ирина рассказала, как сейчас чувствует себя.

"Мои дорогие, с нетерпением жду вас на своих Юбилейных концертах 4, 5 и 6 апреля на главной сцене страны Дворца "Украина"! Я уже прекрасно себя чувствую и готова разделить свой праздник вместе с вами! Спасибо всем вам, кто волновался за мое здоровье. Хочу заверить, что голос есть, настроение - лучшее, поэтому будем петь ваши любимые песни. Жду и люблю", - отметила Билык.

Видео дня

К слову, ранее подруга певицы и продюсер Нонна Кондрашова рассказала, что Ирина находилась в больнице под наблюдением медиков. Она часто ее навещала в медицинском учреждении. По словам Нонны, состояние Билык улучшилось, поэтому она сможет скоро вернуться на сцену и продолжать радовать своих поклонников.

Напомним, ранее певец Павел Зибров рассекретил имя знаменитости, которая помогла Ирине Билык стать звездой.

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