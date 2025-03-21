Артистка перенесла свои концерты.

Украинская певица Ирина Билык, у которой был запланирован концерт на 24 марта, сообщила, что вынуждена перенести его. По ее словам, она подхватила вирус, который дал осложнения - воспаление легких.

Артистка добавила, что врачи настоятельно не рекомендуют ей сейчас напрягать голосовые связки и легкие, поэтому у нее нет возможности выйти на сцену и исполнить свои хиты.

"К сожалению, мои ближайшие концерты придется перенести из-за плохого состояния здоровья. Из-за вируса и, как следствие, воспаления легких у меня нет возможности петь. Это было непростое решение, но необходимое – на этом настаивают врачи. Я обязательно приеду после реабилитации и буду петь для вас живым и красивым голосом", - рассказала Билык в своем Instagram.

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Отметим, в марте Билык отмечает 55-летие. В честь этой знаменательной даты она решила отправиться в тур по городам Украины, который должен был закончиться только 22 мая. Однако ближайшие концерты ей пришлось перенести. Новые даты пока неизвестны.

Напомним, ранее Павел Зибров рассекретил имя знаменитости, которая помогла Ирине Билык стать звездой.

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