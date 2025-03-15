Артист рассказал также, какие у него отношения с певицей.

Народный артист Украины Павел Зибров, который ранее рассказал о двух страшных ДТП и как они повлияли на него, высказался об известной украинской певице Ирине Билык. Знаменитость рассекретил, кто помог ей стать звездой и ответил, общается ли с ней сейчас.

В интервью для проекта "Наодинці" исполнитель поделился, что более 30 лет назад стал свидетелем появления новой звезды на украинской сцене - Ирины Билык. Он отметил, что карьера артистки почти с самого начала была успешной благодаря одному человеку. Речь идет о продюсере Юрии Никитине, который сейчас сотрудничает с группой Kazka и Веркой Сердючкой.

"Я видел начало, расцвет Иры Билык. Ей повезло в том, что рядом был Юра Никитин. Шикарный, я считаю, промоутер. И он был и половинкой, который ее любил, который верил в нее, который поддерживал и проявил свои способности как продюсер. У нее колоссальная энергетика, колоссальная аура. И она на плаву 30 лет. Ира Билык удивляет, собирает залы", - рассказал Павел Николаевич.

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Также Зибров отметил, что сейчас он общается с Билык. Более того, по его словам, у них довольно близкие отношения. Сейчас певица даже исполняет песни из репертуара коллеги на своих концертах.

"Мы дружим с ней. Я очень рад, что мы идем рядом с ней по искусству. Кстати, несколько песен моих она поет, так что я еще рад, что есть в репертуаре", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее Павел Зибров рассекретил размер своей пенсии и других народных артистов Украины. Знаменитость отметил, что государственные звания никак не повлияли на размер выплат.

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