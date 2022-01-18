Певица анонсировала выход новой песни.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которые последние несколько лет живет и выступает в России, загадочно анонсировала новую песню в дуэте с неизвестным музыкантом.

Короткий ролик исполнительница опубликовала в своем Instagram.

"Не меняя телефон, мы меняем материк…"… Как думаете, с кем в дуэте выйдет мой следующий трек?" – задала она вопрос в подписи к видео.

На записи видны лишь силуэты артистов.

Многие подписчики Лорак решили, что петь с ней будет музыкант Артем Качер.

"Каролиночка, очень ждем этот дуэт", "Неожиданный дуэт", "Это будет мега-круто!", "Интрига", "Это будет 10000% хит", – отреагировали пользователи.

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