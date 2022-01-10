Певица активно ведет свой Instagram и делится с поклонниками "сокровенным".

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и выступает в России, раскрыла имя одного из своих любимых актеров.

Исполнительница опубликовала в Instagram-сторис два видеофрагмента с его игрой, пометив их фразой "My love".

На видео – два отрывка из фильма "Знакомьтесь, Джо Блэк" с известным актером Энтони Хопкинсом. На одном из них он говорит о любви:

"Это не любовь… В лучшем случае влечение, симпатия, может, даже страсть. Любовь подразумевает другое".

Читайте также"Люблю тебя": 16-летняя дочь Поляковой показала страстное фото с любимымНапомним, Ани Лорак на днях поразила поклонников выступлением со своей дочкой Софией.

А до этого сообщалось, как певица Слава Каминская заступилась за свою коллегу Ани Лорак и нарвалась на жесткую критику пользователей в сети.

Вас также могут заинтересовать новости: