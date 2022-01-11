Певица поделилась в соцсети фото в новом образе.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, пообещала поклонникам "много сюрпризов".

Исполнительница опубликовала новое фото в своем Instagram.

"Дорогие мои, как вы? Как настроение? Как начало года? Я уже в работе. Готовим много сюрпризов", – подписала она фото.

"Вы такая красивая. Соскучились по вашим фотографиям", "С нетерпением ждём ваших сюрпризов! Вы молодец", "Как вам идет черный цвет", "Наша богиня", "Какой у вас образ необычный, с нетерпением ждем", "Ну такая красавица, куколка! Скучали очень по вашим новыми такими роскошными фото", – отреагировали поклонники.

Читайте также"My love": Ани Лорак показала на видео "любимого" мужчинуНапомним, Ани Лорак на днях поразила поклонников выступлением со своей дочкой Софией.

А до этого сообщалось, как певица Слава Каминская заступилась за свою коллегу Ани Лорак и нарвалась на жесткую критику пользователей в сети.

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