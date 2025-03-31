Они познакомились во время выступления Инны Приходько на мероприятии.

Украинская актриса, известная по роли Ольги в фильме "Скажене весілля", а также по картинам "Великі вуйки" и "Скажені сусіди", Инна Приходько рассказала, как познакомилась с депутатом, главой партии "Батьківщина" Юлией Тимошенко. Артистка поделилась, что их первая встреча состоялась до начала полномасштабного вторжения.

В интервью для проекта "33 вопроса от Люкс ФМ" кинозвезда отметила, что произошло это на корпоративе еще до 2022 года. Тогда Приходько играла привычную для себя роль - Тимошенко. На тот момент было ровно 15 лет, как актриса перевоплощается на сцене в депутата. По ее словам, тогда политический деятель положительно отреагировала на ее пародию.

"Мы познакомились не так давно. Где-то за полгода или год до полномасштабной войны. Я вела корпоратив, на котором и была Юлия Владимировна. Там я делала на нее пародию. Она очень смеялась, ей понравилось. Интересно, что именно тогда исполнилось 15 лет, как я ее пародирую", - вспомнила знаменитость.

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По ее словам, она даже успела поговорить с Тимошенко. Хотя разговор был коротким, но тогда депутат даже сделала необычный комплимент Инне. Она отметила, что актриса похожа на ее дочь Евгению.

"Она мне сказала: "Боже, ты так похожа на мою дочь Евгению". Короче говоря, заценила выступление", - подытожила звезда украинских сериалов.

Напомним, ранее Инна Приходько захейтила коллег, которые показывают пластику груди во время войны. Женщина подчеркнула, что такой контент неуместен сейчас, а узнаваемость можно получить другим путем.

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