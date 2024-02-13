Женщина не понимает уместность такого контента.

Украинская актриса Инна Приходько, которая известна по фильмам "Скажене весілля", "Рідня" и другим киноработам, выразила в Instagram свое возмущение относительно коллег, которые показывают пластические операции груди во время войны. Она подчеркнула, что такой контент сейчас неуместный, а узнаваемость можно получить другим путем.

"Оказывается, чтобы стать известной актрисой, надо сделать себе грудь. Тогда о тебе точно узнают. Честно, слежу за некоторыми псевдоколегами и удивляюсь, что только человек не сделает ради медийности. То фото с голой задницей, то пластика, то кто-то плачет на камеру и вытирает сопли платочком от Гуччи, но жалуется, как ей тяжело в этой жизни", - написала Инна.

Затем актриса в программе "Ранок у великому місті" объяснила, что упоминала в своем посте коллегу, которая сейчас активно занимается блогерством. Но о ком именно шла речь - Инна не сказала.

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"Я посмотрела сторис некоторых актрис, которые переквалифицировались в блогерш. Меня это как-то так задело. Есть какая-то граница, за которую, по моему мнению, заходить не надо. Выставлять эти пластические операции и так далее – это, по-моему, имеет нелепый вид, тем более когда мы живем в такое время, во время войны", - прокомментировала Приходько.

Напомним, ранее Инна Приходько жестко высмеяла Оксану Марченко.

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