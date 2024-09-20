Юморист наиболее известен как лидер команды "Николь Кидман".

Ушел из жизни украинский юморист, участник "Лиги смеха" Юрий Рябченко. Покойный комик был наиболее известен как лидер юмористической команды "Николь Кидман".

Печальное известие в своем Instagram сообщила гостевой редактор "Лиги смеха" Одарка Царенко. Она высказалась о Юрии, как о талантливом и добром человеке.

"Большая потеря в лигосмешной семье. Ушел из жизни Юра Рябченко - актер и автор команды "Николь Кидман", "Луганская сборная", "Другой Мир", "До Лампочки" (ВНУ Луганск), "СНУки" (ВНУ Луганск), большой талант и просто хороший человек", - отметила редактор.

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Сейчас причину смерти Рябченко не сообщают. В своем посте Царенко призвала всех неравнодушных присоединиться к сбору средств, которые пойдут на нужды семьи юмориста и на его похороны.

"Все деньги пойдут на похороны и его родственникам, которые сейчас находятся в Луганской области. Информация по поводу церемонии похорон будет позже. Светлая память. Покойся с миром, друг", - написала Одарка.

Что известно о Рябченко

Комик родом из Луганской области. Карьеру юмориста Юрий начал еще в юности. Для участия в "Лиге смеха" ему пришлось переехать в столицу, где он жил в последнее время. В своих соцсетях Рябченко преимущественно делился фотографиями с работы, съемок и корпоративов. Однако последний пост он опубликовал еще прошлой весной.

Юморист выступал в составе команд "ПУПОК" и "Chili", а позже стал фронтменом "Николь Кидман". Кроме этого, комик работал над другими проектами.

Напомним, ранее умер родной брат Майкла Джексона. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

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