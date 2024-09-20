Сейчас причины смерти Юрия Рябченко не разглашаются / Скриншот Instagram

Ушел из жизни украинский юморист, участник "Лиги смеха" Юрий Рябченко. Покойный комик был наиболее известен как лидер юмористической команды "Николь Кидман".

Печальное известие в своем Instagram сообщила гостевой редактор "Лиги смеха" Одарка Царенко. Она высказалась о Юрии, как о талантливом и добром человеке.

"Большая потеря в лигосмешной семье. Ушел из жизни Юра Рябченко - актер и автор команды "Николь Кидман", "Луганская сборная", "Другой Мир", "До Лампочки" (ВНУ Луганск), "СНУки" (ВНУ Луганск), большой талант и просто хороший человек", - отметила редактор.

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Юрий Рябченко / Скриншот Instagram

Сейчас причину смерти Рябченко не сообщают. В своем посте Царенко призвала всех неравнодушных присоединиться к сбору средств, которые пойдут на нужды семьи юмориста и на его похороны.

"Все деньги пойдут на похороны и его родственникам, которые сейчас находятся в Луганской области. Информация по поводу церемонии похорон будет позже. Светлая память. Покойся с миром, друг", - написала Одарка.

Что известно о Рябченко

Комик родом из Луганской области. Карьеру юмориста Юрий начал еще в юности. Для участия в "Лиге смеха" ему пришлось переехать в столицу, где он жил в последнее время. В своих соцсетях Рябченко преимущественно делился фотографиями с работы, съемок и корпоративов. Однако последний пост он опубликовал еще прошлой весной.

Скриншот Instagram

Юморист выступал в составе команд "ПУПОК" и "Chili", а позже стал фронтменом "Николь Кидман". Кроме этого, комик работал над другими проектами.

Напомним, ранее умер родной брат Майкла Джексона. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

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