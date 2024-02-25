Причина смерти не сообщается.

Сегодня, 25 февраля, стало известно о потери - оборвалась жизнь заслуженной артистки Украины Людмилы Алфимовой. Она сыграла в культовых фильмах "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке".

На официальной странице в Facebook Тульчинской районной государственной администрации сообщается, что Алфимовой не стало еще 22 февраля. Она умерла в возрасте 88 лет в Винницкой области в селе Печера.

"Сегодня умерла Людмила Ивановна Алфимова. С 1993 года по настоящее время Людмила Ивановна проживала в селе Пещера Шпиковской общины. Ей было 88 лет. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Людмилой Ивановной! Светлая память!" - говорится в сообщении.

Также известно, что Алфимову похоронили 23 февраля. Причина смерти неизвестна.

Что известно о Людмиле Алфимовой

За всю свою продолжительную карьеру Людмила Ивановна снялась в более 40 фильмах, а озвучила около 170.

У нее есть двое детей - Елизавета и Елена. Их актриса родила от военного летчика Феликса Алфимова. Однако позже звезда познакомилась с председателем колхоза Иваном Кальницким. Они начали встречаться, но расписались только через 20 лет со дня первой встречи, после смерти супруги Кальницкого. Совместных детей у них не было.

В 2006 году Кальницкий умер. После этого Алфимова больше не выходила замуж.

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