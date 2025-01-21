Жена Сасанчина рассекретила опасный диагноз 3-летней дочери: 'Молюсь'

Иванка рассказала, почему у ее ребенка держится высокая температура.

Супруга украинского певца Романа Сасанчина - Иванка - недавно переехала с трехлетней дочерью в Польшу. Там девочка заболела. Изначально врачи не смогли поставить ей диагноз из-за симптомов непонятной болезни, однако сейчас стало известно, что у девочки воспаление легких.

Так, по словам Иванки, она обратилась к польским врачам, которые отправили ее дочь на обследование и анализы. После этого они поставили Элизабет диагноз.

Теперь Иванке необходимо с дочерью два раза в день ездить в больницу на процедуры - уколы и ингаляции. Разместиться в палате они не могут, так как из-за ослабленного иммунитета Элизабет может подхватить еще что-то.

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"Воспаление легкого. Элизе назначили уколы. Сказали, что если ложиться в больницу, то из-за ослабленного иммунитета может еще что-то подхватить. У нее воспаление одностороннее. Сейчас будем два раза ездить на уколы и получать ингаляции. Я молюсь, чтобы она скорее выздоровела и мы поехали (в Украину, - УНИАН). Грустно", - рассказала Иванна.

Напомним, ранее жена Романа Сасанчина пожаловалась на проблемы со здоровьем 3-летней дочери. По словам девушки, у маленькой Элизы держится температура.

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