Он вел себя так, будто это Мудрая его бросила, а не он выбрал другую в финале.

Финалистка романтического проекта "Холостяк-12" Саша Мудрая рассказала об общении в Алексом Топольским после реалити. Недавно она его заблокировала, ведь тот писал ей гадости.

"На проекте у меня было замечательное мнение о нем, но после проекта оно изменилась. Была ситуация, которая затронула лично меня. Я даже не знаю, как это комментировать ... Мне кажется, что у него просто что-то случилось с головой. Такое ощущение, что он меня в чем-то обвиняет, я не буду скрывать это", - призналась Мудрая в интервью УНИАН.

По словам Саши, она общалась с Алексом, однако ей стало неприятно от слов "холостяка". Он вел себя так, будто это Мудрая его бросила, а не он выбрал другую в финале.

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"Когда мы были на проекте, мне действительно нравился этот парень. Но после я переехала в Америку, у меня начались отношения. Сейчас у меня все в порядке. И когда проект начали транслировать по ТВ, он мне написал, спросил, как у меня дела, есть ли у меня кто-то и добавил: "Даю тебе два месяца, и вы расстанетесь". Ну, что это такое вообще?", - рассказала девушка.

Однако это еще не все. Оказалось, что Алекс звал ее в Молдову 24 февраля, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Потом он звал Мудрую на Бали. Однако Топольский поступил странно.

"24 февраля он написал мне, что едет в Молдову и сказал: "Если хочешь, приезжай". Впоследствии он писал, что снял виллу на Бали, и тоже предлагал приехать. Но это выглядело так, что я сама должна купить билет и приехать к человеку, который меня не выбрал. Я считаю, что у мужчины в этом случае должен быть план. Особенно, если он выбрался из горячей точки, а девушка сидит под обстрелами и видит из окна ракеты. Но я зла на него не держала до последней нашей переписки, когда я его заблокировала", - добавила Саша.

Саша Мудрая на "Холостяке"

Девушка стала фавориткой Алекса почти сразу. Однако она часто ссорилась с другими участницами реалити. Мудрая получала немало критики от зрителей, ее называли скандальной. В финале проекта Топольский заявил, что с Мудрой у него сильная сексуальная связь, но этого недостаточно для того, ради чего он пришел на реалити.

Потому Алекс выбрал не Сашу, а Катю. После этого он рассказал, что не жалеет о своем выборе. Топольского разочаровала реакция Мудрой на вылет, он ждал, что она будет сожалеть.

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