Алекс Топольский выбирал между двумя девушками.

12 января состоялся финал самого романтического шоу "Холостяк" с Алексом Топольским в главной роли. За его сердце боролись много девушек, но до финала дойти удалось только двоим - Саше Мудрой и Кате Лозовицкой.

Романтическая церемония прошла на острове Мадейра. Девушки шли на встречу к Топольскому в роскошных платьях, а он ждал их на очень красивой локации с кольцом.

Конечно, каждая из них мечтала получить это заветное кольцо от "холостяка", ведь, как признались девушки, они уже влюблены в него. Но осуществить свою мечту удалось только одной.

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В ходе финальной церемонии стало известно, что сердце Алекса удалось покорить модели Кате. Он сказал, что всегда был заворожен ее женственностью и недоступностью, и пытался понять, что стоит за ее сдержанностью, какие чувства, и есть ли они.

"Когда я услышал, каким ты видишь наши будущее, почувствовал твои желания, твою веру в нас, в моем сердце зазвучало твое имя. Теперь я знаю, что такое влюбленность. Это то, что я ощущаю к тебе. И верю, что это чувство взаимно. Верю, что оно сделает нас счастливыми. Я хочу быть с тобой", - сказал Топольский и вручил Кате кольцо.

"Я тоже хочу быть с тобой", - ответила победительница шоу.

А вот Саша Мудрая так и не одержала победу в шоу, несмотря на то, что именно ей поклонники пророчили победу. Алекс сказал, что с Сашей его сердце билось чаще, однако его всегда смущало то, что девушка идеализирует отношения, будто не понимания, что в жизни бывают и трудности. По его словам, столкнувшись с трудностями, Саша может устроить бунт, и ее влюбленность сразу же исчезнет.

Также "холостяк" добавил, что страсти между ними недостаточно для того, ради чего он пришел на этот проект.

"Я отпускаю тебя. Надеюсь, ты тоже меня отпустишь", - сказал Алекс.

"Жаль, что так происходит. Я вижу по-своему, а ты по-своему. Каждый имеет на это право", - ответила Мудрая.

Как прошел 12 выпуск "Холостяка" - знакомство с мамой Топольского

Перед финальной церемонией главный герой познакомил девушек со своим самым родным человеком - мамой.

Первой знакомилась Саша Мудрая. Она сделала маме Алекса приятный подарок - шелковый платок. "Холостяк" оставил их наедине, чтобы они могли разрисовать бутылки, в которые потом положили записки со своими мечтами. Во время творчества они разговаривали о жизни, о планах и семейных ценностях. В ходе разговора мама главного героя отметила, что Саша подходит Алексу по темпераменту. Также она заметила, что между ними есть флюиды любви.

Следующей была Катя Лозовицкая. Еще в самом начале она сказала, что очень переживает, но для нее важно, что у них с мамой Топольского сложились хорошие отношения. Модель подарила женщине большой волошский орех, украшенный золотой фольгой, а внутри было много разных специй. Мама Алекса после проведенного времени с девушкой отметила, что Катя - легкая, приятная, хорошая, правильно отвечала на вопросы, а также задавала их в ответ, чего Саша Мудрая не делала. Но при этом её насторожило, что девушка, как ей показалось, легкомысленно относится к отношениям, легко сходясь с людьми и так же легко с ними расставаясь.

Индивидуальное свидание с Мудрой

Саша и Алекс решили заняться параплайнингом. Они поднялись высоко над землей и получили массу приятных впечатлений. Также они не забывали много смеяться, шутить, дурачиться. После такого приключения Топольский и Мудрая стояли на берегу океана и наслаждались объятиями друг с другом.

Затем они отправились на ужин, где "холостяк" предложил пообщаться на глубокие темы. Они обсудили и свои чувства, и вспомнили все свидания, которые у них были, и даже сыграли в игру. Позже они исполнили романтический танец, во время которого было много поцелуев.

Окончание свидания прошло в номере отеля. Там Саша призналась, что влюблена в Алекса. И добавила, что она всегда его хочет. Он ответил, что у нее очень сильная сексуальная энергия.

Индивидуальное свидание с Катей

Топольский пригласил Катю к водопаду на Мадейре. Они должны были спуститься с вершины и нырнуть прямо в воду. Катя отметила, что получила позитивные эмоции, несмотря на то, что было очень холодно. Затем они переместились в сад на ужин. После этого "холостяк" пригласил девушку в отельный номер, где спросил, есть ли у нее какие-то сомнения по поводу их отношений. Она ответила, что время покажет.

"Я не буду скрывать, что у меня были мысли по поводу, почему ты здесь. Был страх, что после проекта окажется, что все это было не по-настоящему", - сказала Катя.

Алекс отметил, что ему было неприятно и что это вопрос доверия между ними. При этом Лозовицкая добавила, что после первого свидания убедилась в его искренности и действительно захотела продолжать развивать их отношения.

Также главного героя насторожило, что Катя не говорит о своих чувствах к нему. Она же ответила, что есть еще и другая участница, поэтому она не хочет делать себе больно, если в итоге Алекс выберет не ее.

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