Оказалось, главный герой романтического шоу - не такой прекрасный принц, каким его показали на телеэкранах.

Победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая после выхода пост-шоу решила рассказать публике реальную причину расставания с Алексом Топольским. Оказалось, именно Катя стала инициатором разрыва.

По словам девушки, она не ощущала ту заботу и внимание, которое должно быть в нормальных отношениях. Лозовицкая подчеркнула, что Алекс вовсе не ухаживал за ней: не дарил цветы и не проявлял заботу, когда та болела.

Вот что еще рассказала победительница проекта:

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"В наших отношениях с Алексом, к сожалению, ухаживаний требовал к себе он. Похвалы, подарков, поступков, слов восхищения… В моем понимании – это имеет место быть тогда, когда мужчина что-то для этого сделал, а не просто родился. Что в наших отношениях не хватало мне лично? Я хотела иметь надежное плечо рядом, чтобы меня ценили, слышали и понимали. Хотела, чтобы обо мне заботились, когда заболела. Хотела получить цветы, хоть раз. Хотела больше времени вместе. Хотела новых общих эмоций. Хотела вместе куда-то уехать, а не получать отказ на два моих предложения. Хотела, чтобы интересовался моей жизнью и просто помнил, в каком городе на съемках я нахожусь. Хотела романтики и страсти. Но, наверное, такое для Алекса возможно только под прицелом камер".

Лозовицкая призналась, что она не увидела в отношениях с Топольским тех ценностей, о которых он говорил на проекте. Расстались они друзьями, без конфликтов и обид друг на друга.

"Я благодарна Алексу за эту историю и за этот опыт. Разошлись в нормальных отношениях с пониманием, что мы не созданы друг для друга. Ну, это пока он не прочел этот пост. Я ни о чем не жалею и уверена, что он найдет девушку, которая разделит его видение отношений и приоритеты. Ну, а я тоже обязательно буду счастлива", - резюмировала Катя.

Напомним, Варлей из "Холостяка" предположила, почему у них с Топольским не сложились отношения.

Также УНИАН писал, что Саша Мудрая из "Холостяка" отреагировала на выбор Топольского в финале.

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