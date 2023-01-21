Девушка дошла до финала, но победить ей не удалось. Саша призналась: до последнего была уверена, что именно ее выберет Алекс.

Финалистка шоу "Холостяк" Саша Мудрая вспомнила о последней встрече с Алексом Топольским. Она призналась, что понимает, насколько сложный выбор пришлось делать Алексу, и не держит на него за это обиду.

"Еще во время нашей последней встречи я поблагодарила Алекса за его выбор, потому что знаю, как ему было сложно. Поблагодарила за все те моменты, которые мы прожили вместе. Несмотря на то, что мне было обидно, и я была шокирована его выбором, мне удалось не держать зла на этого человека. Я понятия не имею, что у них было с Катей, это не мое дело. Но я точно знаю, что было у нас", - написала Мудрая в Instagram-stories.

На пост-шоу Топольский заявил, что в отношениях с победительницей проекта Катей Лозовицкой его "сбивали" мысли о Саше Мудрой. Девушка сказала, что это ей уже не интересно:

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"Его ответ на пост-шоу о том, что он часто думал обо мне и это сбивало его фокус, потешил мое эго, не буду скрывать. Вот только влюбляются не эго, а суть внутреннего "я", поэтому мне это не интересно. И все его нынешние попытки меня "уколоть" мне тоже не интересны".

Также Саша ответила всем комментаторам, которые обвиняют ее в том, что ее главной целью на романтическом проекте был якобы пиар.

"Вы можете сколько угодно писать о пиаре, и о том, что это единственная цель, но вы так и не поймете, что человеческое сердце - это та часть нас, которую мы не можем контролировать. Чувства могут окрылить тебя в любой момент", - резюмировала Мудрая.

Напомним, Варлей из "Холостяка" честно призналась, почему покинула проект. Участнице пророчили победу, но в девятом выпуске Топольский попрощался с ней. Как говорила девушка, она сама захотела уйти.

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