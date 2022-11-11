Главный герой романтического шоу поделился подробностями личной трагедии.

Главный герой проекта "Холостяк" Алекс Топольской впервые рассказал о гибели отца. Мужчина признался, что с папой был в хороших отношениях. Потеря родного человека стала настоящей трагедией, которую он тяжело переживал. Подробнее Алекс рассказал в новом выпуске шоу на СТБ:

"У меня папа погиб два года назад… Это была автокатастрофа. Был сложный период… Я был в США. Около 12 часов ночи раздался звонок от друга папы. Он сказал, что отца сбил автобус. Он упал и сильно ударился головой. Я не мог поверить несколько недель, что это случилось. Такой был сильный шок. Да как это? Это же самый близкий человек в мире".

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Топольский признался, что с отцом был в очень близких отношениях. Потеря заставила переосмыслить некоторые ценности:

"У нас был альянс, такое редко бывает. После гибели отца мне было сложно, я был просто на дне переживаний. Меня парализовало, я не мог ничего делать. Несколько месяцев спустя я понял, что мысли нужно перенаправить и оставить только положительные воспоминания. Тогда я понял, что семья - это самое важное. Остальное не имеет значения".

Холостяк-12: сын Алекса Топольского

В первом сезоне шоу, которое вышло 28 октября, появился загадочный мальчик, сильно похожий на Алекса. Девушки подумали, что это его сын. Во втором сезоне выяснилось, что мальчик - крестник главного героя.

Холостяк-12: кто победит

Пользователи сети после премьеры шоу решили вычислить вероятную победительницу шоу по тому, где они живут. Поскольку сам холостяк уже много лет живет и ведет бизнес в Майами, фанаты предположили, что победительницей может быть 25-летняя Саша из Харькова, так как девушка недавно стала постить фото из США.

Новый сезон "Холостяка" выходит по пятницам в 19:00 на телеканале СТБ. 4 выпуск 12 сезона "Холостяк" покажут на СТБ 18 ноября.

Напомним, названы наиболее вероятные претендентки на победу в "Холостяке".

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